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AB ülkelerinden İran resti: ABD'yi kızdıracak karar!

AB ülkelerinden İran resti: ABD'yi kızdıracak karar!

Avrupa Birliği (AB), Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, AB hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlı olunduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 17:47 - Güncelleme: 06-08-2018 17:47

AB ile 3 ülkenin dışişleri bakanları, ABD'nin, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu ülkeye uygulanacak yaptırımların ilk aşamasının devreye girmesiyle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin çekilme kararı ve yaptırımları devreye sokmasından derin esef duyulduğu belirtilerek, "AB hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız" ifadesine yer verildi. Yaptırımlardan etkilenebilecek AB menşeli şirketleri koruma amacıyla güncellenmiş 'AB Engelleme Mevzuatı'nın yarından itibaren devreye sokulacağı vurgulandı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından hazırlanan 11 ayrı raporda da belirtildiği gibi KOEP'nin şartlarına uyduğu, bu anlaşmanın, Avrupa, bölge ve dünya barışı için kilit öneme sahip bir güvenlik garantisi olduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye devam etmesini umuyoruz" denildi.

"İran ile yapılan nükleer anlaşmanın korunması, uluslararası anlaşmalara saygı ve uluslararası güvenlikle ilgili bir konudur" ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca KOEP'ye imza atan taraflar ve anlaşmaya destek veren üçüncü ülkelerin İran ile çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.

ABD, İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞ VE ÜLKEYE YAPTIRIM UYGULAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin de 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 17:53 tabiiki irandan toplamda 150milyar dolar kazanıyorlar

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