  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AB, o skandal bildiriye sahip çıktı

AB, o skandal bildiriye sahip çıktı

TSK'nın Afrin'de destan yazdığı operasyona karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği üyelerinin gözaltına alınmasına, AB'nin üst düzey yetkilileri Mogherini ve Hahn'dan küstah açıklama geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-02-2018 23:09 - Güncelleme: 03-02-2018 00:09

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den YPG'li teröristleri temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Türkiye'nin operasyona başlamasıyla birlikte ise Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'dan tepkiler geldi.

Avrupa'dan gelen tepkilerin yanısıra Türk Tabipler Birliği de askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona karşı çıkmıştı.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek Afrin operasyonuna tepki gösteren TTB üyelerinden 11 doktor gözaltına alındı.

AB'YE GÖRE GÖZALTILAR ENDİŞE VERİCİYMİŞ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn, gözaltındaki doktorlar için endişeli olduklarını belirterek, "Türk yargı sisteminin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile hukuk devleti ilkesinin altını oyan endişe verici gelişmelere son örnekler" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AB, o skandal bildiriye sahip çıktı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2018 01:28 sizene endışe vericiyse sızinde zencıleri öldürdügünüz pkk yataklık yaptıgınız bizim için endişe

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat