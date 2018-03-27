AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan şaşırtan sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Euxinograd Sarayı’ndaki Türkiye-AB Zirvesi’nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Juncker, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi olduğunu daha sonradan öğrendiklerini söyledi.

'KABUL EDİLEMEZ BİR GİRİŞİMDİ'

15 Temmuz darbe girişimi, hiç şüpheniz olmasın ki kabul edilemez bir girişimdi. Ve bizler AB olarak hemen bir beyanatta bulunduk. Ve gerçekten, bizim bu darbe girişimini kınamamız gerektiği aşikardı.

Ve bu darbe girişimi, Türkiye içerisinde demokratikleşme sürecini terse çevrilmeye çalışan insanlar tarafından yapıldı.

'SONRADAN ÖĞRENDİK'

Ancak bizler, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi olduğunu bilmiyorduk. Bunu daha sonra öğrendik. Ancak, düşünüyoruz ki, bu andan itibaren Türk kurumları yeterince istikrarlı ve güçlü olduğunu kanıtlamış bulunuyor. Böyle kritik bir anda doğru hareket edebilecek güce sahip olduklarını kanıtlamış bulunuyor."

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