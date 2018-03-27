  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan şaşırtan sözler

AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan şaşırtan sözler

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye-AB Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ilginç ifadelerde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-03-2018 23:51 - Güncelleme: 27-03-2018 00:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Euxinograd Sarayı’ndaki Türkiye-AB Zirvesi’nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Juncker, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi olduğunu daha sonradan öğrendiklerini söyledi.

'KABUL EDİLEMEZ BİR GİRİŞİMDİ'

15 Temmuz darbe girişimi, hiç şüpheniz olmasın ki kabul edilemez bir girişimdi. Ve bizler AB olarak hemen bir beyanatta bulunduk. Ve gerçekten, bizim bu darbe girişimini kınamamız gerektiği aşikardı.

Ve bu darbe girişimi, Türkiye içerisinde demokratikleşme sürecini terse çevrilmeye çalışan insanlar tarafından yapıldı.

'SONRADAN ÖĞRENDİK'

Ancak bizler, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi olduğunu bilmiyorduk. Bunu daha sonra öğrendik. Ancak, düşünüyoruz ki, bu andan itibaren Türk kurumları yeterince istikrarlı ve güçlü olduğunu kanıtlamış bulunuyor. Böyle kritik bir anda doğru hareket edebilecek güce sahip olduklarını kanıtlamış bulunuyor."

Erdoğan: Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan şaşırtan sözler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 00:28 Biz de Bilmiyorduk!.......................Hala da Bilmiyoruz!

    CEVAP YAZ 2 0

  • Misafir 27 Mart 2018 00:47 bitarafın üyurken açık kalmış

    0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro