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AA muhabiri Afrin'de roket saldırısında yaralandı!

AA muhabiri Afrin'de roket saldırısında yaralandı!

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden AA kıdemli muhabiri Sarp Özer, yakınında bir noktaya düzenlenen roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 18:33 - Güncelleme: 03-02-2018 00:25

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak' amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen faaliyetleri takip ettiği sırada, Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Sarp Özer'in bulunduğu bölgeye teröristlerce atılan roket ve havan topu isabet etti.

Patlama sırasında Özer, eline ve bacağına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandı.Özer, ilk tedavisinin yapılmasının ardından olay mahallinden hızla çıkarılarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2018 00:38 Füze savarlar zaman asimina ugramis. Savunmamiz bile yok ya. Iki Füze atiyorlar Tam isabet. Bizim Silah sanayii en ileri teknoloji ile doluydu.. Demekki daha deneme yapiyorlar. Yazik iki capulcuya kanimizi akitiyorlar

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