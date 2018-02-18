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A101'in sahibi kimdir aslen nereli FETÖ'cü mü?

A101'in sahibi kimdir aslen nereli FETÖ'cü mü?

A101 marketlerin sahibi kimdir, A101 sahibi Turgut Aydın kimdir, aslen nereli, karısı kim ve Turgut Aydın'ın kaç çocuğu soruları merak konusu oldu. Ucuz et saan marketlerden biri olan A101',n sahibi Turgut Aydın FETÖ'cü mü? Memorial hastanesinin de sahibi olan Turgut Aydın kimdir eşi ve çocukları kimler?

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 12:35 - Güncelleme: 18-02-2018 13:30

Ucuz et satan marketlerin başında gelen A101'in sahibi kim. A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, karısı ve çocukları kim?

Tarım ve Gıda Bakanlığı ucuz et satan marketler sözleşmesinde A101 ve BİM'e yer verdi. Sadece bu iki market Et ve Süt kurumunun temin ettiği ucuz etleri satacak. Peki A101 marketleri kimindir, sahiplerinden Turgut Aydın hakkındaki FETÖ iddiası neydi, eşi ve çocukları kimler? 

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş  Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin ? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home , Aydın Örme, Susesea, TAFF Yapı , PizzaLazza , SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.

A101'in sahipleri olan firmalar ve ortaklık yapısı şöyledir :
Aydın ailesi  (Turgut Aydın) %79,21
İrfan Hacıosmanoğlu %10,08 
Sayın Grup %6,71
Murat Sungurlu %4

A101'İN SAHİBİ TURGUT AYDIN KİMDİR: İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan A101 marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, polislerce Maçka İlçesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Turgat Aydın’ın, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

MEMORİAL HASTANESİNİN DE SAHİBİ:Turgut Aydın aslen Trabzon Maçkalı'dır. 1943 doğumlu olan Turgut Aydın, A101 marketlerinin yanı sıra Türkiye’nin ilklerinden olan “EVORE” ve “DEKORA” markaları ile Memorial hastanesinin de sahibidir.

2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmaya başta, Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil dışındaki sağlık (Memorialsağlık grubu), gıda (A101), inşaat (Adapark), ev tekstili mağazalar zinciri (English Home), Pizza Lazza gibi firmaların da (11 adet) sahibidir.

 
2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir. Memorial Hastanesi’nin tüm hisselerini 2006 yılında devraldı.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. A101'in 6 bin 300 mağazası bulunuyor. 2014 yılında Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltti.

Turgut Aydın'ın eşi ve çocukları kimdir : Turgut Aydın, evlidir. Ahmet Yaşar Aydın (d. 1967) ve Ayhan Aydın (d. 1970) adında iki oğlu, Aydan Aydın adında kızı vardır. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın Ahmet Nazif Zorlu’nun damadıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 18 Şubat 2018 14:26 Neden sipariş veremiyorum vatsaptan çünkü kapıda ödemek istiyorum

    CEVAP YAZ 4 2
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