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A101 büyükbaş kurbanlık fiyatları hissesine göre kaç para?

A101 büyükbaş kurbanlık fiyatları hissesine göre kaç para?

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarlarında fiyatlar değişirken marketler 2018 kurbanlık fiyatlarını netleştirdi. Peki 81 ilde 6850 şubesi olan A101 marketlerde büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç para oldu? Kilosu 18 ile 22 arasında değişen kemiksiz dananın 7/1 hisse fiyatı ise 1.095 lira olarak belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 16:20 - Güncelleme: 02-08-2018 15:40

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Kurbanlık pazarları yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Piyasa kurbanlık fiyatları değişkenlik gösterse de marketler 2018 kurbanlık fiyatlarını netleştirdi. Peki Türkiye'de 6850 mağazası olan A101 marketlerde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, hissesine ve kilosuna göre koç, dana fiyatları ne kadar?

Kurbanlık alıcılarına helal kesim garantisi veren A101marketlerde kurbanlık fiyatları belli oldu. Kilosu 14 ve 16 arasında değişen kemikli küçükbaş Karaman Koyununun satış fiyatı 995 lira olarak belirlendi. Kilosu 18 ile 22 arasında değişen kemiksiz dananın 7/1 hisse fiyatı ise 1.095 lira olarak belirlendi. 

TAKSİT İMKANI VAR MI: A101 kurbanlık fiyatlarında taksit imkanı da var.  Yapı kredi Wordcard ile yapacağınız kurbanlık alımında +50 TL puan hediye etiketi var. Ayrıca  Bonus – Maximum – World kart sahiplerine 110,55 TLx9 taksit ile kurbanlık sunulmuş. 

Kurban kesilecek hayvanda olması gereken şartlar nelerdir: Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, âzaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer.

Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı âzaları eksik meselâ bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz.

Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur.

Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz.

Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir: Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir. Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:

1. Vakit: Kurbanın kesim vakti, Kurban Bayramı'nın birinci günü fecrin doğuşundan itibaren, üçüncü gün güneş batıncaya kadarki üç günlük süredir. Bu müddet içinde kurbanın kesilmesi şarttır. Bu vakitler dışında kurban kesilmesi sahih olmaz. Kurbanı gece kesmek mekruhtur.

2. Kesilecek hayvanın ayıplardan sâlim olması. Allah`a kurbiyet ve ibâdet maksadıyla kesilecek hayvanların kusursuz ve ayıpsız olmasına Müslümanların dikkat etmeleri, Peygamberimizin (asm) birçok hadîslerinde emredilmiştir.

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