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A101 büyükbaş kurbanlık fiyatları hissesine göre dana kaç para?

A101 büyükbaş kurbanlık fiyatları hissesine göre dana kaç para?

Kurban bayramı için geri sayım başladı, kurban pazarlarında kurbanlık fiyatları değişirken marketlerde ise 2018 kurbanlık fiyatları hissesine ve kilosuna göre netleşti. A101 marketlerde büyükbaş kurbanlık kilosu 18 ile 22 arasında değişen kemiksiz dananın 7/1 hisse fiyatı ise 1.095 lira olarak belirlendi. Kurbanlıklar için taksit imkanı da sunuluyor.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 14:50 - Güncelleme: 07-08-2018 14:30

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Kurbanlık pazarları yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Piyasa kurbanlık fiyatları değişkenlik gösterse de marketler 2018 kurbanlık fiyatlarını netleştirdi. Peki Türkiye'de 6850 mağazası olan A101 marketlerde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, hissesine ve kilosuna göre koç, dana fiyatları ne kadar?

Kurbanlık alıcılarına helal kesim garantisi veren A101marketlerde kurbanlık fiyatları belli oldu. Kilosu 14 ve 16 arasında değişen kemikli küçükbaş Karaman Koyununun satış fiyatı 995 lira olarak belirlendi. Kilosu 18 ile 22 arasında değişen kemiksiz dananın 7/1 hisse fiyatı ise 1.095 lira olarak belirlendi. 

TAKSİT İMKANI VAR MI: A101 kurbanlık fiyatlarında taksit imkanı da var.  Yapı kredi Wordcard ile yapacağınız kurbanlık alımında +50 TL puan hediye etiketi var. Ayrıca  Bonus – Maximum – World kart sahiplerine 110,55 TLx9 taksit ile kurbanlık sunulmuş. 

KİMLER KURBAN KESMELİDİR: Kurban kesmek, akıllı, büluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve misafir olmayan müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80,18 gram) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir; veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir; dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak Kurban kesmelidir.

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. 

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI: Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır: 1 - Müslüman olmak, 2 - Akıllı ve bulûğa ermiş olmak, 3 - Mukim olmak, yani yolcu olmamak, 4 - Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler’den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.

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