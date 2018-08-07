A101 aktüel 9 Ağustos 2018 indirim kataloğu güncel ürünleri

A101 9 ağustos 2018 aktüel indirim kataloğu ürünleri güncel fiyatları ile yayınlandı. Kurban bayramı öncesi evinizin tüm ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik üründe de bulacağınız A101 9 ağustos aktüel broşür incelemesi detayları ile haberimizde olacak. 7000 şubesi ile Türkiye'nin 81 ilinde bulacağınız uygun fiyat garantili ürünler yine A101 9 ağustos broşüründe sizler için. A101 9 ağustos 2018 aktüel indirim kataloğunda bu haftanın yıldız ürünleri arasında Axen alıcılı HD LED televizyon 729 liradan satışta.
A101 9 ağustos 2018 aktüel ürünler indirim kataloğu ürün listesini yayınladı. Aldın aldın kampanyası, haftanın yıldız ürünleri ve çok al az öde kampanyaları ile vatandaşın yüzünü güldüren A101 marketleri 9 ağustos aktüel listesi ile yine çok popüler. Hometech mini uygu alıcısı 60 lira, general mobile cep telefonu 749 lira, metal USB fan 10 lira, Kablosuz Piranha kulaklık 35 lira, olacak.
Kurban bayramı öncesi A101 9 ağustos kataloğunda büyük ilgi toplayan bir diğer ürün ise SEG derin dondurucu oldu. 6 çekmeceli 2 yıl garantili derin dondurucu fiyatı ise 800 lira olacak. Üstelik taksit imkanı da sunulacak. Ayrıca ücretsiz teslimat ve kurulum da A101 tarafından karşılanacak.
A101 9 ağustos aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ve sabırsızlıkla beklenen küçük ev eşyaları arasında ise Cleanstar elektrikli süpürge 90 lira, king blender seti 100 lira, king mini tost makinesi 50 lira sinbo türk kahvesi makinesi 50 lira, kiwi su ısıtıcısı 30 liradan satışa sunulacak.
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