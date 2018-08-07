A101 aktüel 9 Ağustos 2018 indirim kataloğu güncel ürünleri

Kurban bayramı öncesi A101 9 ağustos kataloğunda büyük ilgi toplayan bir diğer ürün ise SEG derin dondurucu oldu. 6 çekmeceli 2 yıl garantili derin dondurucu fiyatı ise 800 lira olacak. Üstelik taksit imkanı da sunulacak. Ayrıca ücretsiz teslimat ve kurulum da A101 tarafından karşılanacak.



