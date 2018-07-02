A101 aktüel 5 Temmuz fırsat ürünleri listesi indirim yağmuru

A101 5 Temmuz aktüel kataloğu bu hafta günler öncesinde konuşulmaya başlandı bile. Gıdadan giyime birçok üründe büyük indirim yapan ve çeşitli fırsatlarla tüketicinin dikkatini çeken A101 5 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta iXiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu var. Oiyasa fiyatının tam 200 lira altına 5 Temmuz'da A101 marketlerde 899 liradan satışa sunulacak. Ayrıca taksit imkanı da mevcut.

A101 5 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı. Günler öncesinden özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören 5 Temmuz aktüel kataloğunda bu neler var birlikte inceleyelim. A101 marketlerde 5 Temmuz'da adeta teknoloji günleri yaşanacak. Birçok farklı teknoloji ürünü uygun fiyata sizin olacak. A101'in yeni listesinde Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu, Piranha 1125 Ful HD Aksiyon Kamerası ve Piranha suya dayanıklı Bluetooth hoparlörü dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor.

A101 5 Temmuz kataloğunda haftalardır merakla beklenen ürün ise piyasa fiyatının tam 200 lira altına satışa sunulacak olan Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu. Piyasa değeri 1099 lira olan cep telefonu 5 Temmuz A101 kataloğunda 899 liraya satılacak. Ayrıca Avize E-27/3x60W max, 56x18x75cm, yükseklik ayarlı askı seti, 5 raflı kapaksız kitaplık 170x56x20cm, Sinbo SSM-2513 mini tost makinesi, Sinbo SCM-2928, elektrikli cezve, Temizlik ürünleri bu hafta 5 Temmuz'da A101 kataloğunda.

A101’in 5 Temmuz aktüel ürünler listesine bakıldığında Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu dikkatleri çeken ilk ürün olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa fiyatına göre 200 TL daha uygun bir fiyata satışa sunulacak olan telefon, piyasada 1099 TL’ye satılıyor. 5 Temmuz’da ise Xiaomi’nin Redmi Note 5A Prime modeli 899 TL den satışa sunulacak. Ayrıca üst seviye telefonlara kafa tutabilecek özelliklere sahip Xiaomi Redmi Note 5A Prime A101’de giriş seviyesi telefon fiyatından fiyatlandırılacak.

A101 5 Temmuz aktüel indirim kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı onlarca çeşitin bulunduğu A101 aktüel kataloğunda bu haftanın favori ürünler hangisi? Birçok ürünü piyasa fiyatının altına satan A101 marketlerde 5 Temmuz indirimlerini birlikte inceleyelim...

A101 5 Temmuz aktüel indirim kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı onlarca çeşitin bulunduğu A101 aktüel kataloğunda bu haftanın favori ürünler hangisi? Birçok ürünü piyasa fiyatının altına satan A101 marketlerde 5 Temmuz indirimlerini birlikte inceleyelim...

A101 5 Temmuz aktüel indirim kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı onlarca çeşitin bulunduğu A101 aktüel kataloğunda bu haftanın favori ürünler hangisi? Birçok ürünü piyasa fiyatının altına satan A101 marketlerde 5 Temmuz indirimlerini birlikte inceleyelim...