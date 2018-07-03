A101 aktüel 5 Temmuz fırsat ürünleri kataloğu-2018

A101 5 Temmuz aktüel indirimli ürünler listesi bu hafta büyük yankı uyandırdı. Her hafta büyük indirim yağmuru ile tüketiciyi sevindiren A101 marketlerde 5 Temmuz perşembe günü teknoloJi çılgınlığı yaşanacak.

A101 5 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta sayfa sayfa indirim var. Her hafta onlarca ürünü piyasa fiyatının çok altına fiyat garantisi ile satan A101 marketlerde 5 Temmuz perşembe günü teknoloji çılgınlığı yaşanacak. Binlerce kişinin beklediği fırsat ise bu hafta Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu oldu. A101 5 Temmuz aktüel kataloğunda bu cep telefonu piyasa fiyatının tam 200 lira altında satışa sunulacak. Twitter

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Her hafta merakla beklenen ve büyük takipçisi olan a101 5 Temmuz aktüel kataloğunun yıldız ürünü haftalardır merakla beklenen ürün ise piyasa fiyatının tam 200 lira altına satışa sunulacak olan Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu. Piyasa değeri 1099 lira olan cep telefonu 5 Temmuz A101 kataloğunda 899 liraya satılacak. Ayrıca Avize E-27/3x60W max, 56x18x75cm, yükseklik ayarlı askı seti, 5 raflı kapaksız kitaplık 170x56x20cm, Sinbo SSM-2513 mini tost makinesi, Sinbo SCM-2928, elektrikli cezve, Temizlik ürünleri bu hafta 5 Temmuz'da A101 kataloğunda. Twitter

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A101’in 5 Temmuz aktüel ürünler listesine bakıldığında Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu dikkatleri çeken ilk ürün olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa fiyatına göre 200 TL daha uygun bir fiyata satışa sunulacak olan telefon, piyasada 1099 TL’ye satılıyor. 5 Temmuz’da ise Xiaomi’nin Redmi Note 5A Prime modeli 899 TL den satışa sunulacak. Ayrıca üst seviye telefonlara kafa tutabilecek özelliklere sahip Xiaomi Redmi Note 5A Prime A101’de giriş seviyesi telefon fiyatından fiyatlandırılacak. Twitter

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