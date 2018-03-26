A101 aktüel 29 Mart indirim broşürü yeni listede neler var?

A101 aktüel 29 Mart haftanın indirimli ürünleri listesi hazır. A101 marketlerde 29 Mart perşembe günü gıdadan giyime birçok üründe yine büyük indirim var. Haftanın göze çarpan ürünlerinde bu hafta Samsung Galaxy J320 cep telefonu, Regal 3 çekmeceli derin dondurucu var. Hi-Level smart USB bellek 32 GB, Piranha suya dayanıklı bluetooth hoparlör var.

A101 29 Mart indirim kataloğu fırsat ürünleri broşürü yine büyük yankı uyandırdı. 81 ilde 900 ilçede tam 7000 şubesi olan ekonomik alışverişin kalbi A101 marketlerde bu perşembe yine çok büyük indirim fırsatları var. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi gören 29 mart A101 aktüel broşürunde giyimden gıdaya, küçük ev eşyalarından kozmetiğe kadar yine birçok üründe kampanya var. Hanımların birçok ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayan A101 29 Mart indirimde beyleri de unutmamış.