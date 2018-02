A101 aktüel 15 Şubat bu hafta indirimde neler var- yeni kataloğ

A101 15 Şubat aktüel haftanın aldın aldın kampanyası yine dopdolu! A'dan Z'ye evinizin her türlü ihtiyacını kolayca bulabileceğiniz A101 marketlerde bu perşembe 15 Şubat günü büyük indirim var. Her hafta değişen indirimli ürünleri ile özellikle kadınların büyük ilgisini çeken A101 aktüel 15 şubat kataloğunda bu hafta beylerde unutulmamış. Renk renk torna vidalar 9 lira, Black Decker avuç taşlama 2 yıl garantili 95 lira, erkek pijama takımı 22 lira, HI Level full HD televizyon 1400 lira, Toshiba 16 GB USB bellek 22 lira, Piranha hoparlör 15 liradan satılacak. 15 Şubat perşembe kataloğunda gıda ürünleri de büyük indirimde 10'lu organik yumurta 8 lira, aytaç pastırma 10 liradan satılacak.