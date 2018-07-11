A101 aktüel 12 Temmuz fırsatları kataloğu indirimde neler var?

A101 indirimleri yeni kampanyalarında Aprilla AHS 2019 SG Konik bukle maşası 39,95 TL olarak sizlerle buluşuyor. A101 market 12 Temmuz indirimlerinde 3 çekmeceli mini organizer 5,95 TL gibi bir fiyat ile geliyor. Bu ürün sosyal medyayda çok ses getiriyor. Bir diğer üründe ise Tüy toplama rulosu 3,50 TL olarak yer alıyor. Ayrıca ayakkabılarda da indirimler var. Bay spor ayakkabı 29,95 TL olarak Bay/bayan terlik 12,95 TL olarak geliyor.