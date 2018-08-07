A101 9 Ağustos aktüel kataloğu aldın aldın ürünleri fiyatı

A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürün kataloğu günler öncesinden yayınlandı ve yine büyük olay oldu. Piyasa fiyatının çok altına bulacağınız onlarca ürün yine A101 9 Ağustos aktüel kataloğunda. Bu hafta A101 indirim broşüründe en dikkat çeken ürünlerin başında bebek bezleri ve kadınlar için ağda ürünleri var. İşte A101 19 Ağustos 2018 ürün incelemesi.

A101 9 Ağustos aktüel indirim broşürünü elimize alıp baktığımızda yine yüzlerce kişi tarafından beklenen kaliteli ürünler olduğunu görüyoruz. Teknolojil aletlerden giyime, gıdaya kadar sayısız ürün yelpazesi sunan A101 9 Ağustos aktüel kataloğunda bu hafta Axen alıcılı HD LED televizyon 729 liradan satışta.

A101 9 ağustos 2018 aktüel ürünler indirim kataloğu ürün listesini yayınladı. Aldın aldın kampanyası, haftanın yıldız ürünleri ve çok al az öde kampanyaları ile vatandaşın yüzünü güldüren A101 marketleri 9 ağustos aktüel listesi ile yine çok popüler. Hometech mini uygu alıcısı 60 lira, general mobile cep telefonu 749 lira, metal USB fan 10 lira, Kablosuz Piranha kulaklık 35 lira, olacak.

Kurban bayramı öncesi A101 9 ağustos kataloğunda büyük ilgi toplayan bir diğer ürün ise SEG derin dondurucu oldu. 6 çekmeceli 2 yıl garantili derin dondurucu fiyatı ise 800 lira olacak. Üstelik taksit imkanı da sunulacak. Ayrıca ücretsiz teslimat ve kurulum da A101 tarafından karşılanacak.

A101 9 ağustos aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ve sabırsızlıkla beklenen küçük ev eşyaları arasında ise Cleanstar elektrikli süpürge 90 lira, king blender seti 100 lira, king mini tost makinesi 50 lira sinbo türk kahvesi makinesi 50 lira, kiwi su ısıtıcısı 30 liradan satışa sunulacak.

A101 9 ağustos 2018 aktüel indirim kataloğunda bu haftanın yıldız ürünleri arasında Axen alıcılı HD LED televizyon 729 lira, Hometech mini uygu alıcısı 60 lira, general mobile cep telefonu 749 lira, metal USB fan 10 lira, Kablosuz Piranha kulaklık 35 lira, olacak.

A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler indirim kataloğu yine dolu, yine çok konuşulacak. Kurban bayramı öncesi evinizin tüm ihtiyaçlarını piyasa fiyatının çok altında sahip olmak için A101 9 Ağustos aktüel kataloğuna göz atın! Aldın aldın fırsatları kapsamında raflarda A101 marketlerde 9 ağustos perşembe günü yüzlerce farklı ürün var.

A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler indirim kataloğu yine dolu, yine çok konuşulacak. Kurban bayramı öncesi evinizin tüm ihtiyaçlarını piyasa fiyatının çok altında sahip olmak için A101 9 Ağustos aktüel kataloğuna göz atın! Aldın aldın fırsatları kapsamında raflarda A101 marketlerde 9 ağustos perşembe günü yüzlerce farklı ürün var.

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