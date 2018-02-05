A101 8 şubat aktüel indirimli yeni ürünler son katalog

A101 aktüel 8 şubat indirimli ürünler listesi yayınlandı. Bu perşembe A101 marketlerde aldın aldın kampanyasında çok çeşitli ürünler çok uygun fiyata satılacak. Sabah erken saatlerde tükenmeye başlayacak ürünlerde bu hafta bay bayan şemsiyeler 20 lira, çerceveler 4 lira, bay bayan kol saatleri 100 lira, çift kişilik nevresim takımları 45 lira, granit tencere 45 lira, iki kapaklı çekmeceli dolap 105 lira, aynalı takı dolabı 150 liraya satılacak. A101 perşemve aktüel indirimli yeni ürünler listesi internethaber'de.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren A101 aktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan A101 marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.