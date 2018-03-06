A101 8 Mart sürpriz indirim kataloğu fırsat ürünlerinde yeni fiyat

A101 8 Mart aldın aldın kampanyası Dünya Kadınlar Günü ile aynı güne denk gelince A101aktüel 8 mart kataloğunda yüzlerce farklı ürün yer aldı. 81 ilde 900 ilçede tam 7000 şubesi olan ekonomik alışverişin kalbi A101 marketlerde bu perşembe yine çok büyük indirim fırsatları var. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi gören 8 mart A101 aktüel broşürunde giyimden gıdaya, küçük ev eşyalarından kozmetiğe kadar yine birçok üründe kampanya var. Hanımların birçok ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayan A101 8 Mart indirimde beyleri de unutmamış.
8 Mart kadınlar gününü de unutmayan A101 8 Mart broşüründe değerli kadınlara yeni fırsat ürünleri sunuyor. 8 Mart kadınlar günü için hala bir hediye fikriniz yokda en yakın A101 markete uğrayın. A101 8 mart aldın aldın broşüründe bu hafta Vivaldi düdüklü tencere 60 lira, king blender seti 130 lira, blue house su ısıtıcı 55 lira, otomatik tuzluk biberlik 30 liradan satışa sunulacak.
Emaye pişir sakla 3’lü sunan market ayrıca Renkli figürlü pipet, Kiwi KSPG4805 otomatik tuzluk biberlik de sizlerle. Tencere saklama kabı 3’lü ile devam eden sayfada Oval tepsi de sunulmuş. Bir başka indirimde ise Nofrost saklama kabı yer almış. Çok sevilen bu üründen sonra ise LAV saklama kabı yer almış. Lav ürünlerinde de LAV sedef boyalı kase, LAV meşrubat bardağı da sizlerle. Bir diğerinde Seramik tabak çeşitleri yer alırken ayrıca Yağlık/sirkelik/baharatlık da geliyor.
A101 8 M art indiirm kataloğu fırsat ürünleri broşürü yine büyük yankı uyandırdı. 81 ilde 900 ilçede tam 7000 şubesi olan ekonomik alışverişin kalbi A101 marketlerde bu perşembe yine çok büyük indirim fırsatları var.
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