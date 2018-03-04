A101 8 Mart 2018 özel aktüel indirimleri kataloğu yeni fırsat ürünleri

Emaye pişir sakla 3’lü sunan market ayrıca Renkli figürlü pipet, Kiwi KSPG4805 otomatik tuzluk biberlik de sizlerle. Tencere saklama kabı 3’lü ile devam eden sayfada Oval tepsi de sunulmuş. Bir başka indirimde ise Nofrost saklama kabı yer almış. Çok sevilen bu üründen sonra ise LAV saklama kabı yer almış. Lav ürünlerinde de LAV sedef boyalı kase, LAV meşrubat bardağı da sizlerle. Bir diğerinde Seramik tabak çeşitleri yer alırken ayrıca Yağlık/sirkelik/baharatlık da geliyor.