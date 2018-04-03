A101 5 Nisan aktüel indirim listesi yeni kataloğ neler var?

A101 5 Nisan aktüel indirimlerinin olduğu yeni 9 sayfalık liste yayınlandı. A101 marketlerde 5 Nisan'da büyük indirim var. Alışveriş listeleri çoktan hazırlandı bile. Bakın 9000 ilçede olan A101 marketlerde 5 Nisan'da hangi ürünler indirimde?

A101 marketlerde bahar geldi. 5 Nisan aktüek kataloğunda bu hafta yapay çiçekler ve bahçe ürünleri göze çarpıyor. Baharın gelmesiyle birlite bahçe düzenlemesi yapacaklar mutlaka A101'e uğrasın. Bunun yanında bebek ve anne-bebek ürünlerinde yine görülmemiş indirim var. Bebek yıkama ürünlerinde, bebek küvetinde, desenli çocuk taburesinde, maşrafa yine 5 Nisan'da indirim kataloğunda.

9 sayfalık A101 aktüel kataloğunda bu hafta Hi-Level 43” uydu alıcılı Full HD LED Tv, Lisanslı taraftar 16GB OTG USB bellek, Piranha kablosuz bluetooth kulaklık, Xiaomi Mi Brand 2 akıllı bileklik, General Mobile GM5 Plus cep telefonu, Regal tezgah seviyesi buzdolabı 349,00 TL, Sunny Ankaa dik süpürge, Altus AL-101 buhar istasyonlu ütü, Sinbo SHC-4353 saç kesme makinesi