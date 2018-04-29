A101 3 Mayıs aktüel ürünler indirim broşürü neler var-2018

A101 3 Mayıs aktüel ürünleri indirim broşürü yayınlandı. 7000 şubesi ile Türkiye'nin her yerinde hizmet veren A101 marketlerde bu hafta yine çok konuşulacak ürünlerde büyük indirim fırsatı var. Peki 3 Mayıs A101 marketlerde hangi ürünlerde indirim var? Öncelikle özellikle bebekli hanımların çok işine yarayacak bir kampanyadan bahsedelim. 4 Mayıs'a kadar 10 TL alışveriş ve üstüne 22 liralık unibaby ıslak havlu sadece 9. 95'e satışa sunuluyor. Peki A101 3 Mayıs aktüel ürünler başka ne fırsatlar var?
A101 3 Mayıs aktüel kataloğunda öncelikle bu hafta elektronik ürünler ön planda. Her evin ihtiyacı sinbo marka elektrikli süpürge 145 liradan satılacak. 3 raflı çok amaçlı banyo dolabı ise 129 lira, sinbo elektrikli kahve makinesi 24 lira, sinbo blender seti 69 lira olacak. Samsung 55MU7350 55” UHD Smart kavisli LED Tv, Attlas matkap-taşlama-akülü vidalama seti
A101 3 Mayıs'taki indirimler bu kadarla sınırle değil işte aktüel kataloğundaki diğer fırsatlar...
Sinbo SHB-3147 blender seti, Sinbo SCM-2928 elektrikli cezve, Aprilla AFC-8004 otomatik ayak bakım törpüsü, Aprilla ABS-1021 mekanik banyo baskülü, Aprilla ATR-7002 kulak&burun kılı kesme makinesi, Sinbo SVC-3449 toz torbalı elektrikli süpürge, Vernel Soft&Oils konsantre yumuşatıcı çeşitleri, Gölgelikli salıncak, Piknik mangalı + Ahşap saplı ızgara, Katlanabilir kamp taburesi, Piknik ürünleri, 3 Mayıs indirimleri ve 28 Nisan Hafta Sonu ürünler
A101 3 Mayıs aktüel indirim broşürü yayınlandı, uygun ve kaliteli alışverişin merkezi A101 marketlerde birçok üründe 3 Mayıs'ta yine büyük indirim var. A101 3 mayıs indirim kataloğu aktüel ürünlerini birlikte inceleyelim.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER