A101 3 Mayıs aktüel ürünler indirim broşürü neler var-2018

A101 3 Mayıs aktüel ürünleri indirim broşürü yayınlandı. 7000 şubesi ile Türkiye'nin her yerinde hizmet veren A101 marketlerde bu hafta yine çok konuşulacak ürünlerde büyük indirim fırsatı var. Peki 3 Mayıs A101 marketlerde hangi ürünlerde indirim var? Öncelikle özellikle bebekli hanımların çok işine yarayacak bir kampanyadan bahsedelim. 4 Mayıs'a kadar 10 TL alışveriş ve üstüne 22 liralık unibaby ıslak havlu sadece 9. 95'e satışa sunuluyor. Peki A101 3 Mayıs aktüel ürünler başka ne fırsatlar var?