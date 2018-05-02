A101 3 Mayıs aktüel güncel kataloğ bu haftanın indirimleri

A101 3 Mayıs aktüel güncel kataloğ indirimleri yayınlandı. A101 marketlerde bu hafta yine onlarca farklı üründe büyük indirim var. 9 sayfasık A101 3 Mayıs kataloğundaki bu haftanın indirimlerini birlikte inceleyelim.

A101 3 Mayıs aktüel güncel indirim kataloğunu yayınladı. A101 3 Mayıs aktüel kataloğu bu hafta 9 sayfadan oluşuyor. 7000 den fazla şubesi ile 81 ilde bulunan A101 marketleri 3 mayıs kataloğu ile yine müşterilerini indirim bayramı yaşatacak. Kozmetikten, gıdaya küçük ev eşyalarına kadar onlarca farklı ürün bu hafta yine indirimde. Twitter

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A101 3 Mayıs aktüel kataloğunda öncelikle bu hafta elektronik ürünler ön planda. Her evin ihtiyacı sinbo marka elektrikli süpürge 145 liradan satılacak. 3 raflı çok amaçlı banyo dolabı ise 129 lira, sinbo elektrikli kahve makinesi 24 lira, sinbo blender seti 69 lira olacak. Samsung 55MU7350 55” UHD Smart kavisli LED Tv, Attlas matkap-taşlama-akülü vidalama seti Twitter

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A101 3 Mayıs'taki indirimler bu kadarla sınırle değil işte aktüel kataloğundaki diğer fırsatlar...

Sinbo SHB-3147 blender seti, Sinbo SCM-2928 elektrikli cezve, Aprilla AFC-8004 otomatik ayak bakım törpüsü, Aprilla ABS-1021 mekanik banyo baskülü, Aprilla ATR-7002 kulak&burun kılı kesme makinesi, Sinbo SVC-3449 toz torbalı elektrikli süpürge, Vernel Soft&Oils konsantre yumuşatıcı çeşitleri, Gölgelikli salıncak, Piknik mangalı + Ahşap saplı ızgara, Katlanabilir kamp taburesi, Piknik ürünleri, 3 Mayıs indirimleri ve 28 Nisan Hafta Sonu ürünler Twitter

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