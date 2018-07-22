A101 26 Temmuz 2018 aktüel indirim broşürü fiyat listesi

En çok tercih edilen 7000 şubesi ile Türkiye'nin her yerinde kolayca ulaşabileceğiniz A101 marketler zinciri 26 Temmuz kataloğu yine çok konuşulacak. A101 26 temmuz aktüel indirimlerinin yanı sıra haftanın yıldızları ve çok al az öde kampanyaları ile de müşterilerini güldüren A101 26 temmuz aktüel ürün fiyat incelemesini birlikte yapalım.
Hanımlar müjde! A101 26 temmuz aktüel ürün kataloğunda bu hafta evinizi düzene sokacak, çok amaçlı ve kullanışlı pratik ürünler var. MDF çiçeklik 90 lira, makyaj organizeri 6 lira, petek çekmece düzeleyici 10 lira, üç bölmeli organizer 10 lira, ayarlabiir çelik havlu askısı 10 lira, çok amaçlı çanta 13 lira, 4 basamkalı merdiven 55 lira 3'lü tornavida seti 9 lira, yağ ölçerli dijital baskül 40 lira, sinbo tost makinası 100 liradan satılacak.
Tabii ki teknolojik ürünler yine A101 26 temmuz aktüel broşürünün olmazsa olmazlarından. A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesine bakıldığında Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu dikkat çeken ürünlerden. Piyasa fiyatına göre daha uygun bir fiyata satışa sunulacak olan telefon, piyasada 1099 TL’ye satılıyor. 26 Temmuz’da ise Xiaomi’nin Redmi Note 5A Prime modeli 999 TL den satışa sunulacak.
Seyehat etmeyi, seyehat ederken müzik dinlemeyi sevenler burada mı! . A101 26 temmuz aktüel kataloğunda Piranha 7804 kablosuz Bluetooht hoparlör piyasada 48 TL’den satışa sunuluyor. Söz konusu ürün 26 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde ise 24,95 TL fiyat etiketi ile yerini aldı.
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