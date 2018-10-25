A101 25 Ekim aktüel katalog ürünleri güncel fiyat listesi

A101 25 Ekim aktüel katalog ürünleri yine çok konuşulacak cinsten. Her hafta onlarca farklı ürüne büyük indirimler yapan A101 marketlerde enflasyona ve artan fiyatlara protesto var! 800 magazası olan A101 marketlerde 25 Ekim aktüel katalogunda hangi ürünler var, kaç para satılıyor birlikte bakalım...
Her perşembe tüketicinin yüzünü güldüren indirim kampanyaları yapan A101'ler 25 Ekim aktüel katalogu ile yine renkli ve dopdolu. Kışın artık kendini hissettirmeye başlaması ile A101 raflarında pamuklu pijamalar ve battaniyeler yerini aldı. Peki A101 25 ekim aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var?
25 Ekim Perşembe günü en yakın A 101 marketine akın edeceksiniz. Televizyon, USB bellek, akıllı telefon, şarjlı matkap, oyuncak, blender seti ve daha pek çok indirimli ürünü A 101'in 25 Ekim aktüel ürünler listesinde bulabileceksiniz
İlk üründe Arzum markalı ürünler var ; Çubuk blender seti bu hafta geliyor. Fiyatı ise 129 TL. Ayrıca AR-2037 Mistost tost makinesi de bu hafta A101’de… Elektrikli süpürge ürünü de sunan A101’de seramik tabanlı ütü de unutulmuyor. Ek olarak bir başka ürün konsepti de dikkat çekiyor. Bu bölüm ise Nero tava/sahan ve sosluktan oluşuyor. Ayrıca çaydanlık, saklama kabı ve çeşitli mutfak ürünleri de dikkatlerden kaçmıyor
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