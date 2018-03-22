A101 22 Mart indirimi aktüel broşür haftanın yıldız ürünleri kaç para?

A101 22 Mart haftanın indirimli ürünleri yeni broşürle duyuruldu. Yine 22 Mart'ta A101 marketlerde yüzlerce üründe büyük indirim var. 8 sayfalık A101 aktüel kataloğundaki ürünlere birlikte göz atalım

A101 22 Mart indirimi aktüel broşür haftanın yıldız ürünleri kaç para?

A101 22 Mart haftanın indirimli ürünleri yeni broşürle duyuruldu. Yine 22 Mart'ta A101 marketlerde yüzlerce üründe büyük indirim var. 8 sayfalık A101 aktüel kataloğundaki ürünlere birlikte göz atalım. İndirim denilince aile bütçesi ve ekonomik ürüner deyince ilk akla gelen marketlerden biri olan A101'ler bu perşembe yine indirim yağmuru var. 8 sayfalık A101 aktüel kataloğuna şöyle bir göz atınca ilk göze çarpan haftanın yıldız ürünü SAMSUNG 55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV.

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A101 22 Mart indirimi aktüel broşür haftanın yıldız ürünleri kaç para?

Günler öncesinden sosyal medyada hızla yayılan A101 aktüel kataloğuna göz atan beyler ve hanımlar çoktan alışveriş listesine alacakları indirimli ürünleri yazdı bile. SAMSUNG 55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV bu hafta A101 marketlerde 3699,00 liradan satışa sunulmaktadır. 4K ultra HD özellikte olan üründe UHD uydu alıcısı da yer alıyor. 3847,00 liraya 6 taksitle de alınabilen ürün 2 yıl Samsung Türkiye garantili.

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A101 22 Mart indirimi aktüel broşür haftanın yıldız ürünleri kaç para?

Aprilla markasının ATR-7003 kulak ve burun kıl alma makinesi 7,50 liraya, AMG-6002 şarjlı bakım 5’i 1 arada makinesi 49,95 liraya, telefon priz tutucu 1,50 liraya, 64x23x80 cm ölçülerine sahip 4 katlı metal ayakkabılık 24,95 liraya satılıyor. kiwi KVC-4103 2’si 1 arada Cyclone elektrikli süpürge 109,00 lira peşin, 114,00 lira 6 taksitle satılacak.

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A101 22 Mart indirimi aktüel broşür haftanın yıldız ürünleri kaç para?

250 w gücünde ATTLAS misinalı çim biçme makinesi 59,95 liradan, 2 zamanlı motora sahip tırpan 259,00 liradan, ağaç kesme motoru 169,00 liradan satılacak.
aksıda yetiştirmek için 2’li zambak canlı çiçek 5,95 liradan, 10 lt bitki toprağı 1,85 liradan, çiçek tohumları çeşitleri 1,50 liradan, ilkbahar dönemi çiçek soğanı 4,50 liradan, ağaç fidesi çeşitleri 19,95 liradan satılmaktadır. Bağ makası 8,95 liraya satılırken, üçlü bahçe seti de 9,95 liraya satılıyor. Büyük balkon saksısı 5,50 liraya, küçük balkon saksısı 3,50 liraya, yuvarlak 3,75 litre saksı 2,50 liraya, 9,5 litre yuvarlak saksı 4,50 liraya satışa sunulacak.

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