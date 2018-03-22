A101 22 Mart indirimi aktüel broşür haftanın yıldız ürünleri kaç para?

A101 22 Mart haftanın indirimli ürünleri yeni broşürle duyuruldu. Yine 22 Mart'ta A101 marketlerde yüzlerce üründe büyük indirim var. 8 sayfalık A101 aktüel kataloğundaki ürünlere birlikte göz atalım. İndirim denilince aile bütçesi ve ekonomik ürüner deyince ilk akla gelen marketlerden biri olan A101'ler bu perşembe yine indirim yağmuru var. 8 sayfalık A101 aktüel kataloğuna şöyle bir göz atınca ilk göze çarpan haftanın yıldız ürünü SAMSUNG 55MU7350 55″ UHD Smart Kavisli LED TV.