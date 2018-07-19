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A101 19 Temmuz kataloğu aktüel ürünler 2018 (indirimde ne var)

A101 19 Temmuz kataloğu aktüel ürünler 2018 (indirimde ne var)

A101 19 temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde, bugün A101 lerde hangi ürün kaç para açıklıyoruz! Her hafta perşembe günü büyük indirimi ve aldın aldın kampanyaları ile göz dolduran A101 19 temmuz aktüel kataloğu meraklıları tarafından günler öncesinden kapışıldı bile! İşte 19 temmuz A101 kataloğu ürün fiyat listesi

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 13:20 - Güncelleme: 19-07-2018 13:20

Evinizin neredeyse tüm ihtiyacını size en uygun fiyat garantisi ile sunan A101 19 temmuz aktüel kataloğu ile yine yapacağını yapmış ve binlerce farklı ürünü büyük indirimle raflarına yerleştirmiş. Sabah erken saatlerde A101 marketlere gelenler yine az parayla sepetini doldurup marketten çıkacak. A101 19 temmuz aktüel katalog ise bu hafta yine dopdolu tüm aile fertlerine hitap eden ürün yelpazesi ile adeta baş döndürüyor. A101 marketlerde bu hafta 1 değil 2 tane cep telefonu alabilirsiniz. Piyasa fiyatının çok çok altına satılan cep telefonlarını birlikte inceleyelim...

A101, bugün yani 19 temmuz perşembe günü kullanıcılarına Nokia 2 cep telefonu Samsung Galaxy J7 Duo satışa sunuyor. 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde satışa sunacağı telefonlardan ilki Nokia 2 cep telefonu. Nokia hayranlarını piyasanın altında bir satış fiyatı ile buluşturacak A101, Piyasada 800 TL civarında satılan Nokia 2 telefonu 19 Temmuz’da 599 TL’den satışa sunuyor.

7000 market zinciri ile Türkiye'nin en büyük marketi olan A101 marketlerde 27 Temmuz'a kadar Algida dondurmalarda 2 al 1 öde kampanyası devam edecek. 

A101 19 temmuz aktüel kataloğunda haftanın yıldızı ürünlerinde ise yine büyük indirim var. Vernel çamaşır yumuşatıcısı 12 lira, ritm bambulu oda kokusu 4 lira, yeşil mercimek 5.45 lira, arı sütlü pirinç unu3.45 liradan bugün satılıyor.

 A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilk sayfada teknoloji ürünleri çok dikkat çekiyor. Bu Hafta A101 market teknoloji ve elektrikli ev aletlerinde büyük bir kampanyaya imza atıyor. A101 aktüel listesi içerisinde yer alan indirimli ürünler şu şekilde;

A101 19 temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde, bugün A101 lerde hangi ürün kaç para açıklıyoruz! Her hafta perşembe günü büyük indirimi ve aldın aldın kampanyaları ile göz dolduran A101 19 temmuz aktüel kataloğu meraklıları tarafından günler öncesinden kapışıldı bile! İşte 19 temmuz A101 kataloğu ürün fiyat listesi

A101 19 temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde, bugün A101 lerde hangi ürün kaç para açıklıyoruz! Her hafta perşembe günü büyük indirimi ve aldın aldın kampanyaları ile göz dolduran A101 19 temmuz aktüel kataloğu meraklıları tarafından günler öncesinden kapışıldı bile! İşte 19 temmuz A101 kataloğu ürün fiyat listesi

A101 19 temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde, bugün A101 lerde hangi ürün kaç para açıklıyoruz! Her hafta perşembe günü büyük indirimi ve aldın aldın kampanyaları ile göz dolduran A101 19 temmuz aktüel kataloğu meraklıları tarafından günler öncesinden kapışıldı bile! İşte 19 temmuz A101 kataloğu ürün fiyat listesi

A101 19 Temmuz 2018 aktüel kataloğu indirim broşürü

 

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