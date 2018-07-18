A101 19 Temmuz 2018 aktüel kataloğu indirim broşürü

Teknolojik ürünleri de çok uygun fiyata ve garanti ile alacağınız A101 19 Temmuz aktüel kataloğunda Nokia yine uygun fiyat ve kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. A4Tech G3-20GM V-TF ACK kablosuz Mouse raflardaki yerini aldı. Ayrıca Toshiba M202 32GB Micro SDHC UHS-I Class10 hafıza kartı ürününü de haftanın yıldızlarından. Bu hafta fırsatlarında Toshiba 16GB USB 2.0 bellek ve Samsung Galaxy J7 Duo cep telefonu ile devam eden market; Arzum seramik tabanlı ütü ve Arzum saç kurutma makinesi ile ayrıca Arzum el blender seti ile de sizleri bekliyor.