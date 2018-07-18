A101 19 Temmuz 2018 aktüel kataloğu indirim broşürü

A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürün kataloğu günler öncesinden yayınlandı ve yine büyük olay oldu. Piyasa fiyatının çok altına bulacağınız onlarca ürün yine A101 19 Temmuz aktüel kataloğunda. Bu hafta A101 indirim broşüründe en dikkat çeken ürünlerin başında bebek bezleri ve kadınlar için ağda ürünleri var. İşte A101 19 Temmuz 2018 ürün incelemesi
A101 19 temmuz aktüel indirim broşürünü elimize alıp baktığımızda yine yüzlerce kişi tarafından beklenen kaliteli ürünler olduğunu görüyoruz. Teknolojil aletlerden giyime, gıdaya kadar sayısız ürün yelpazesi sunan A101 19 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta Prima aylık bebek bezleri 85 lira, kadınların vazgeçilmezi ısıtıcılı ağda çeşitleri 20 lira, ağda kartuşları 4 liradan raflardaki yerini aldı.
Teknolojik ürünleri de çok uygun fiyata ve garanti ile alacağınız A101 19 Temmuz aktüel kataloğunda Nokia yine uygun fiyat ve kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. A4Tech G3-20GM V-TF ACK kablosuz Mouse raflardaki yerini aldı. Ayrıca Toshiba M202 32GB Micro SDHC UHS-I Class10 hafıza kartı ürününü de haftanın yıldızlarından. Bu hafta fırsatlarında Toshiba 16GB USB 2.0 bellek ve Samsung Galaxy J7 Duo cep telefonu ile devam eden market; Arzum seramik tabanlı ütü ve Arzum saç kurutma makinesi ile ayrıca Arzum el blender seti ile de sizleri bekliyor.
A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürün kataloğu yeni perşembe günü indirim broşürü büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada da ilgi gören A101 19 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerinde neler var ürün incelemesini birlikte yapalım
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