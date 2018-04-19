A101 19 Nisan indirim kataloğu aktüel yeni listesi

A101 19 Nisan indirimlerinin olduğu 9 sayfalık yeni kataloğ yayınlandı. Bugün 900 ilçede 7000 şubesi olan A101 marketlere giden yaşadı! A101 19 Nisan aktüel broşüründe yine indirim yağmuru var. Günlerdir beklenen onlarca ürün neredeyse yarı fiyatına satılacak. 23 Nisan çocuk bayramını da es geçmeyen A101 19 Nisan kataloğu çoçuk ürünleri ile cıvıl cıvıl rengarenk. Haftanın yıldız ürünü ise sınırlı stok olan 6 çekmeceli, ücretsiz teslimat ve kurulum hizmeti olan derin dondurucu, A101 19 Nisan kataloğundaki fiyatı sadece 800 lira olacak.
Piyasa fiyatından çok daha ucuza bulacağınız onlarca ürünün olduğu A101 19 Nisan aktüel kataloğuna baktığımızda geçmiş haftalarda büyük ilgi gören ürünlerin tekrar raflarda olduğunu göreceksiniz. Bunlardan biri de lisanslı çocuk yatak örtüleri fiyatı sadece 21 lira olacak. Ayrıca kız ve erkek çocuklar için yumuşacık sağlıklı pijama takımları ise sadece 14 lira olacak.
101 19 Nisan aktüel broşürünü hazırladı bile! A101 14 Nisan haftanın indirimli ürünlerinde Toshiba 43L3763DAT 43” Full HD Smart LED Tv, Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik (Global versiyon) SEG 6 çekmeceli derin dondurucu, Sinbo SVC-34589 toz, torbasız Cyclonic elektrikli süpürge, Sinbo SSI-2878 buharlı ütü Violet masa, Violet sandalye, Arzum AR1027 el blender seti, Sinbo SCM-2916 çelik cezve, Paşabahçe ayaklı/kapaklı servis tabağı
16 Jant bisiklet var.
A101 19 Nisan aktüel kataloğunda piknik seti 15 lira, renkli plastik ve bardak seti 2 lira, muya erkek ayakkabısı 30 lira, dik duruş korsesi 13 lira, sinbo elektrikli süpürge 180 lira, sinbo ütü 65 liradan satışa sunulacak.
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