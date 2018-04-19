A101 19 Nisan indirim kataloğu aktüel yeni listesi

A101 19 Nisan indirimlerinin olduğu 9 sayfalık yeni kataloğ yayınlandı. Bugün 900 ilçede 7000 şubesi olan A101 marketlere giden yaşadı! A101 19 Nisan aktüel broşüründe yine indirim yağmuru var. Günlerdir beklenen onlarca ürün neredeyse yarı fiyatına satılacak. 23 Nisan çocuk bayramını da es geçmeyen A101 19 Nisan kataloğu çoçuk ürünleri ile cıvıl cıvıl rengarenk. Haftanın yıldız ürünü ise sınırlı stok olan 6 çekmeceli, ücretsiz teslimat ve kurulum hizmeti olan derin dondurucu, A101 19 Nisan kataloğundaki fiyatı sadece 800 lira olacak.

Piyasa fiyatından çok daha ucuza bulacağınız onlarca ürünün olduğu A101 19 Nisan aktüel kataloğuna baktığımızda geçmiş haftalarda büyük ilgi gören ürünlerin tekrar raflarda olduğunu göreceksiniz. Bunlardan biri de lisanslı çocuk yatak örtüleri fiyatı sadece 21 lira olacak. Ayrıca kız ve erkek çocuklar için yumuşacık sağlıklı pijama takımları ise sadece 14 lira olacak.