A101 15 Şubat aktüel kataloğ indirim ürünleri bu hafta neler?

A101 15 Şubat indirimli ürünler neler, A101 aktüel kataloğu hazır. Bu perşembe binlerce a101 markette aldın aldın ampanyası sabahın erken saatlerinde başlıyor. Sınırlı stokları olan indiirmli ürünleri erken kalkan alır! A101 15 Şubat aktüel kataloğu bu hafta da dopdolu. Birbibirnden farklı üründe büyük A101 15 Şubat indirimi var. özellikle kadınların büyük ilgisini çeken A101 aktüel 15 şubat kataloğunda bu hafta beylerde unutulmamış. Renk renk torna vidalar 9 lira, Black Decker avuç taşlama 2 yıl garantili 95 lira, erkek pijama takımı 22 lira, HI Level full HD televizyon 1400 lira, Toshiba 16 GB USB bellek 22 lira, Piranha hoparlör 15 liradan satılacak. 15 Şubat perşembe kataloğunda gıda ürünleri de büyük indirimde 10'lu organik yumurta 8 lira, aytaç pastırma 10 liradan satılacak.

A101'İN SAHİBİ KİM? A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir FETÖ iddiası : İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan A101 marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, polislerce Maçka İlçesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Turgat Aydın’ın, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Turgut Aydın aslen Trabzon Maçkalı'dır. 1943 doğumlu olan Turgut Aydın, A101 marketlerinin yanı sıra Türkiye’nin ilklerinden olan “EVORE” ve “DEKORA” markaları ile Memorial hastanesinin de sahibidir.

2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmaya başta, Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil dışındaki sağlık (Memorialsağlık grubu), gıda (A101), inşaat (Adapark), ev tekstili mağazalar zinciri (English Home), Pizza Lazza gibi firmaların da (11 adet) sahibidir.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir. Memorial Hastanesi’nin tüm hisselerini 2006 yılında devraldı.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. A101'in 6 bin 300 mağazası bulunuyor. 2014 yılında Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltti.