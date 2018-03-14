A101 15 Mart fırsat köşesi aktüel indirimleri ne kaç para?

A101 15 Mart aktüel kataloğu yine dopdolu birbirinden farklı onlarca ürün uygun fiyata satışta. Evinizim tüm ihtiyaçlarını kolayca bulacağınız A101 marketlerde indirim köşesinde 15 Mart Perşembe günü neler var?

A101 8 Mart indirim kataloğu fırsat ürünleri broşürü yine büyük yankı uyandırdı. 81 ilde 900 ilçede tam 7000 şubesi olan ekonomik alışverişin kalbi A101 marketlerde bu perşembe yine çok büyük indirim fırsatları var. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi gören 8 mart A101 aktüel broşürunde giyimden gıdaya, küçük ev eşyalarından kozmetiğe kadar yine birçok üründe kampanya var. Hanımların birçok ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayan A101 8 Mart indirimde beyleri de unutmamış. Twitter

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A101 en ekonomik ürün garntisi ile ailelerin bir numarası. Doğuş Filiz Çay ürünü bu hafta öyle büyük indirimde. Ürün Doğuş Filiz Çayı 500gr olarak ilan edilmiş. Normal satış fiyatı 16,45 TL olan bu ürün için 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde fiyat 9,95 TL’ye iniyor. Twitter

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A101 15 Mart aldın aldın aktüel ürünler içerisinde 150×200 cm ölçüsünde lisanslı taraftar yatak örtüsü çeşitleri 27,50 liradan satışa sunulurken ürünler ZORLUTEKS çatısı altında orjinal ürünlerdir. %100 pamuktan yapıldığı belirtilen lisanslı taraftar nevresim çeşitleri de 34,95 liradan satıla sunulmaktadır. Twitter

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