A101 12 Nisan aktüel liste güncel yeni indirimli ürünler

A101 12 Nisan aktüel kataloğu hafta boyunca hızla yayıldı, alışveriş listeleri yapılmaya başladı. A101 12 Nisan aktüel kataloğunda bu haftanın yıldız ürünleri arasında Regal mini buz dolabı, yatak hediyeli bebek beşiği var.

A101 12 Nisan aktüel kataloğu hafta boyunca hızla yayıldı, alışveriş listeleri yapılmaya başladı. A101 12 Nisan aktüel kataloğunda bu haftanın yıldız ürünleri arasında Regal mini buz dolabı, yatak hediyeli bebek beşiği, 4 raflı çok amaçlı dolap, Hı Level Full HD televizyon var. 900 ilçede 7 bin şubesiyle ucuz alışverişin merkezi olan A101 marketlerde 12 Nisan aktüel kataloğunda merak beklenen bir diğer ürün de akıllı bileklikti. Akıllı bileklik perşembe günü tüm A101 marketlerde 100 liraya satılacak. Twitter

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A101 12 Nisan aktüel indirimlerinin olduğu yeni 11 sayfalık liste yayınlandı. A101 marketlerde 12 Nisan'da büyük indirim var. Alışveriş listeleri çoktan hazırlandı bile. Bakın 9000 ilçede olan A101 marketlerde 12 Nisan'da hangi ürünler indirimde? A101 12 Nisan perşembe günü yine büyük indiirm şöleni ile şubelerini açacak. Twitter

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A101 12 Nisan kataloğuna bir göz attığımızda hanımların yanı sıra cocukları ve beyleri de unutmayan A101 market indirimde herkese göre bir şey mutlaka var. Haftanın yıldız ürünleri olarak A101 12 Nisan kalatoğunda göze batanlar arasında HI-LEVEL 49’’ uydu alıcılı FULL HD LED TV, A4Tech G3-200N V-TRACK kablosuz Mouse Piranha 3D sanal gerçeklik gözlüğü, Sony Xperia XA akıllı cep telefonu var. Twitter

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