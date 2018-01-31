A101 1 şubat aktüel perşembe indirimli ürünler-yeni katalog

A101 1 Şubat aktüel indirimli katalog listesi yayınandı.1 Şubat Perşembe günü a101 de aldın aldın kampanyasında büyük indirim var. A101 aktüel indirimli ürünler internethaber'de. Türkiye'd 7000 magazası bulunan A101 marketlerde 1 şubat perşembe günü haftanın aldın aldın kampanyası. Giyimden gıdaya birçk üründe büyük indirim var. A101 aktüel indirim katalogunda bu hafta toshıba smart HD tv sadece 1.699 lira, piranha kulaklık 30 lira, oyuncaklar 4 lira, simbo elektrikli süpürge 145 lira, LAV çay seti 16 lira olacak.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren A101 aktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan A101 marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.