A101 1 Kasım aktüel 2018 katalog yeni ürünler

A101 1 Kasım aktüel katalog ürünleri daha şimdiden binlerce vatandaşın gündeminde araştırılıyor. Enflasyona, artan fiyatlara inat haftanın 7 günü 8 bin mağazasında indirim fırsatı sunan A101 marketlerde aktüek kataloğ ürünlerinde 1 kasım cuma günü neler var bakalım birlikte.
Ürün yelpazesi çok geniş, onlarca farklı ürüne raflarında çok uygun fiyatlara yer veren A101 marketlerde haftanın dikkat çeken ürünleri arasında . Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 64,95 TL'den satışta...Mendive Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 3,95 TL'den, Neutrogena Nemlendirici Sprey 200ml 19,90 liradan sizleri bekliyor.
Neutrogena Vücut Losyonu 400ml 24,90 TL'den, Viking Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 Litre 6,45 TL olarak sizlerle... Viking Premium Mutfak Spreyi 1 Litre 7,95 TL,Viking Premium WC Temizleyici 1 Litre 7,95 TL'den, Viking Premium Banyo Spreyi 1 Litre 7,95 TL olarak satışta... Viking Premium Çok Amaçlı Temizleyici 1 Litre 7,95 TL'den sizlerle olacak. Diğer 1 Kasım A101 fırsat ürünü ise Torku Tereyağı 750g 33,45 TL olarak sizlerle buluşuyor
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