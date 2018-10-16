Askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı. Askerlik yerleri 15 Ekim 2018 Pazartesi günü e-Devlet üzerinden açıklandı. Vatani görevini yapmayı heyecanla bekleyen yurttaşlar askerlik yeri sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden kolayca yapabiliyor. İşte 98/4 askerlik yeri e Devlet sorgulama ekranı…

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR: e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak'tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

e-Devlet ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

CELP NEDİR: Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.