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9,5 kilometreden WiFi bağlantısı gerçekleştiren Türk

9,5 kilometreden WiFi bağlantısı gerçekleştiren Türk

Bursa'da yaşayan YouTuber Mert Kuşkapan, Uludağ'dan 9,5 kilometre uzaklıkta, kent merkezindeki evinin kablosuz internetine bağlandı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 13:28 - Güncelleme: 20-01-2019 13:28

Bilim ve teknoloji hakkındaki içerikleriyle sosyal medyada sevilen Mert Kuşkapan, bu sefer evine tam 9,5 kilometre uzaktan WiFi bağlantısı gerçekleştirdi.

Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunu Kuşkapan, geliştirdiği özel kablosuz internet alıcısı sistemiyle Uludağ'dan kuş uçuşu 9,5 kilometre uzaklıktaki evinin kablosuz internet ağına bağlandı.

Saniyede 3,5 megabayt veri aktarma hızına kadar ulaşan Kuşkapan, "2 yıl önce üniversite okumak için taşındığım bölgedeki internet hızımın çok düşük olmasından rahatsız olunca bir sistem geliştirdim ve 400 metre uzaklıktaki bir komşumun internetine bağlandım. Bu yaptığım sistem, çevremden çok olumlu tepkiler alınca bunu geliştirmek istedim ve aylarca bunun üzerine çalıştım. İhtiyacım olan malzemeleri sponsorlarımın da yardımıyla tamamlayıp Uludağ'dan evimdeki internete bağlandım" dedi.

Bursa'da sinyal kirliliği var
Bursa'da yoğun bir sinyal kirliliği olduğuna dikkat çeken Kuşkapan, bu kadar mesafeden bağlantının çok zorlu bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu yaptığım projenin çalışma aşamalarını çekerek bir video hazırlayıp bunu Helpmert Youtube kanalımda yayınladım. Video, çok kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve teknoloji konusunda söz sahibi olan kişilerin ilgisini çekip daha çok yayıldı. Yayınladığım video 180 bin kişi tarafından izlendi. Bu tarz projeleri devam ederek teknoloji konusunda Bursa'nın da ilk akla gelen şehirlerden olmasını istiyorum" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ali 20 Ocak 2019 13:48 Ay cok buyuk bir olay var satın al anten 50 km den de baglan. Baglanmak onemli degil internet hızı neredeyse yok denılecek kadar az

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