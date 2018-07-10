91 yaşındaki göçmeni bu hale getirdiler!

Donald Trump yönetiminin ayrımcı politikalarıyla göçmen karşıtlığının yükselişe geçtiği ABD’de, 91 yaşındaki Meksikalı bir adam sokakta dayak yedi. Yasal bir Amerikan vatandaşı olan ve yıllardır Los Angeles’ta yaşayan Rodolfo Rodriguez, her zamanki gibi akşam yürüyüşüne çıktığı sırada beş kişi tarafından saldırıya uğradı.

Duvar'da yer alan habere göre Rodriguez’in yolda yürürken kaldırımda bir kadınla çocuğuna yanlışlıkla çarptığı, kadının 91 yaşındaki adamı yere itip başına bir tuğla ile vurduğu ve bu sırada yoldan geçen dört kişinin de “Meksika’ya geri dön” diye bağırarak tekme attığı belirtildi. Bu surada Rodriguez’in yüzünün ve vücudunun kanadığı ifade edildi.

Los Angeles polisi şimdi, Rodriguez’i dövme suçlamasıyla beş kişiyi arıyor. Polisin olayı ‘nefret suçu’ veya ‘ırkçı saldırı’ olarak adlandırmaması ise sosyal medyada tepki çekti.