90'lı yıllara damga vurmuştu! Cindy Crawford güzellik sırrını itiraf etti

90'lı yılların en göze mankenlerinden biri olan Cindy Crawford Vogue Türkiye için Los Angeles'ta kamera karşısına geçti. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle göz dolduran Crawford, güzellik sırrını itiraf etti.

80'li yıllarda parlamaya başlayan ve 90'lı yıllara damga vuran dünyaca ünlü model Cindy Crawford, Vogue Türkiye için Los Angeles’ta objektif karşısına geçti. 52 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle halen göz dolduran Crawford, güzel kalmanın sırrını şu sözlerle açıkladı: Sağlıklı besleniyorum. Spagettiyi bir kenara itip protein ve sebzelere odaklanıyorum. Diyet yapmadan sağlıklı beslenerek kiloma özen gösteriyor olmam, kızım için de iyi bir örnek" Twitter

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“Benim için bir değişim dönemi bu” diyen Cindy Crawford şöyle konuştu: “Önümüzdeki 5, 10, 15 yıl boyunca ne yapmak istediğimi anlamaya çalışıyorum. Bir ailem var. Bir kozmetik ve bir mobilya markam. Tam 22 yıldır Omega Saatleri’nin marka elçisiyim. Tüm bunlara sahip olduğum için çok şanslıyım ve elbette devam edecekler. Fakat artık gösterişli fotoğraflara poz vermektense yavaşlamak, çocuklarıma ve kocama zaman ayırmak, arkadaşlarımla olmak, seyahat etmek istiyorum. Twitter

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Aynı zamanda anlamlı bir gayenin peşinden gitmek, 3 yaşındaki kardeşini lösemiden yitirmiş biri olarak kanserli çocuklar için çalışmak istiyorum.”İki çocuğunun babası Rande Gerber’la bu yıl 20’nci yılını kutladıkları evliliklerinin istikrarını dostluklarına bağlayan Crawford şu ifadeleri kullandı: “Birbirimize öfke duyduğumuz anlarda bile saygı çerçevesinde konuşmayı başarabiliyorsak, bunu arkadaşlığımıza borçluyuz" Twitter

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