90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in değişimi şaşırttı

Şahsanem, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Bir ara Orta Asya yemeklerinin ve kültürünün anlatıldığı bir de yemek kitabı yayınladı. Şahsanem, şimdilerde sahne çalışmalarına devam ediyor. İşte Şahsenem'in şaşırtan değişimi...

90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in değişimi şaşırttı

Şahsanem, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan 1968 doğumlu Özbek şarkıcı 1996 yılında çıkardığı 'Seyyah' albümü ile Türkiye'de ünlendi. 'O Bu Gece Gelecek', 'Gözyaşlarım Anlatır', 'Nar Tanem' kısa sürede en çok dinlenenler listesinde yerini aldı. 2000 yılında Efsane Aşk albümü ile bir kez daha müzikseverle buluştu. 'Yüreğim Meskendir Aşk' bu albümün unutulmayan şarkılardan biri oldu. Ardından 2006 yılında 'Kısasa Kısas' albümü müzikseverlerle buluştu. Aynı yıl Orta Asya yemeklerinin ve kültürünün anlatıldığı bir de yemek kitabı yayınladı.

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90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in değişimi şaşırttı

Şahsanem 2008 yılında İranlı ressam Armin Perhüdari ile nikah masasına oturdu. Şarkıcı, 2009 yılında katıldığı imza töreninde evliliğini şu sözlerle anlatmıştı:
"Yaklaşık 1.5 yıl önce eşim ile tanıştık ve 1 yıl önce evlendik. Eşimi o günden bu yana bu piyasadaki kızlardan korkumdan dolayı herkesten sakladım. Artık eşimi defalarca denedim ve güvendiğim için açıklıyorum. Bu evliliğimde oldukça mutluyum, alelacele evlendiğim için gelinlik giyemedim. Eşim de damatlık giyemedi."

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90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in değişimi şaşırttı

2011 yılında ise 'Her Şey Boş Bu Yalan Dünyada' albümü ile müzik dünyasına geri döndü. Albümünde eşinin imzasını taşıyan cesur fotoğraflara yer verdi. Şahsanem 200 bin dolar harcadığı albümü şu sözlerle anlattı:

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90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in değişimi şaşırttı

"Ders alınacak bir albüm yaptım. Konservatuvar hocalarına tavsiye ediyorum. Müziği öğrencilere dinleterek öğretsinler.”Ne var ki, albümlerin hiçbiri 90'lı yılların başarısına ulaşamadı.

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