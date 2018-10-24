90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in değişimi şaşırttı

Şahsanem, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan 1968 doğumlu Özbek şarkıcı 1996 yılında çıkardığı 'Seyyah' albümü ile Türkiye'de ünlendi. 'O Bu Gece Gelecek', 'Gözyaşlarım Anlatır', 'Nar Tanem' kısa sürede en çok dinlenenler listesinde yerini aldı. 2000 yılında Efsane Aşk albümü ile bir kez daha müzikseverle buluştu. 'Yüreğim Meskendir Aşk' bu albümün unutulmayan şarkılardan biri oldu. Ardından 2006 yılında 'Kısasa Kısas' albümü müzikseverlerle buluştu. Aynı yıl Orta Asya yemeklerinin ve kültürünün anlatıldığı bir de yemek kitabı yayınladı.



