90'ların efsane grubu bir araya geliyor Victoria Beckham 15 milyon TL...

90’lı yılların ünlü grubu Spice Girls, yeniden bir araya gelme kararı almıştı. Grubun üyelerinden, bugünün moda ikonu ve moda tasarımcısı Victoria Beckham, tek bir nota dahi şarkı söylemeden 3 milyon sterlin kazanabilir. 43 yaşındaki Beckham’ın, grubun geri dönme planlarının, kendi projelerini riske atabileceğini düşündüğü için gruba katılmayacağı iddia edildi.

Ancak Beckham, eğer arkadaşları yeniden bir araya gelme planlarını uygularsa şarkıların telif haklarından para kazanacak. İngiliz Mirror Gazetesi’nin haberine göre Beckham, moda işleri sürerken grupla turneye çıkmak istemiyor. Ancak grupla birebir sahneye çıkmasa da yüklü miktarda para elde edecek. Spice Girls üyelerinden Mel C, “Şarkı söylemek Victoria’nın şu anda çok istediği bir şey değil. Bence grup beş kişilik olmalı, yoksa çok aldatıcı olur” dedi.

