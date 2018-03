90. Oscar ödülllerini hangi filmler alacak? İşte adaylar

Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. 90. Akademi Ödülleri'nin açıklanmasına saatler kalmışken 2018 Oscar adaylarını yeniden hatırlayalım... EN İYİ FİLM; Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out,Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri