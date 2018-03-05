90. Oscar ödülllerini hangi filmler alacak? İşte adaylar

Bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Oscar ödülleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte bu gece düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Oscar ödüllerinin adayları...

90. Oscar ödülllerini hangi filmler alacak? İşte adaylar

Bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Oscar ödülleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte bu gece düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Oscar ödüllerinin adayları... Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'da verilmeye başlanan ve bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

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90. Oscar ödülllerini hangi filmler alacak? İşte adaylar

2018 Oscar adaylarına "Shape of Water", 13 dalda aday gösterilerek damga vurmuştu. Onu, 8 dalda aday olan "Dunkirk" ile 7 dalda aday gösterilen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" izlemişti. Meryl Streep ise Hollywood’un Oscar adayları tarihine yine adını yazdırmıştı. Ünlü oyuncu bu yıl da "The Post" filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştu. Fatih Akın’ın Altın Küre ödülü kazanan “In The Fade” adlı filmi ise yabancı dilde en iyi film adayları arasına girememişti.

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90. Oscar ödülllerini hangi filmler alacak? İşte adaylar

Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. 90. Akademi Ödülleri'nin açıklanmasına saatler kalmışken 2018 Oscar adaylarını yeniden hatırlayalım... EN İYİ FİLM; Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out,Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

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90. Oscar ödülllerini hangi filmler alacak? İşte adaylar

Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. 90. Akademi Ödülleri'nin açıklanmasına saatler kalmışken 2018 Oscar adaylarını yeniden hatırlayalım... EN İYİ YÖNETMEN Dunkirk -, , Christopher Nolan, Get Out - Jordan Peele, Lady Bird - Greta Gerwig, Phanton Thread - Paul Thomas Anderson , The Shape of Water - Guillermo Del Toro

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