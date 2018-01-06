9 yaşındaki kız çocuğunu kobra yılanı öldürdü

Tayland Surat Thani'deki yaşayan küçük Prapawee Prawatevin akşam beton zeminindeki yatağında yattı. Küçük kızın uymaya başladıktan birkaç saat sonra, kobra yatakların arasında kayarak küçük kızın yorganının dışından sarkan işaret parmağını ısırdı.

Ertesi sabah, Prapawee'nin büyükanesi Lung Chu (70 yaşında) torununu uyandırmak için yatağa gittiğinde küçük kızı yatakta hareket etmeden ve nefes almadan yatığını gördü. Büyük annenin yardım çağırmasıyla gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini bildirdiler. Yapılan incelemede küçük kızın sağ işaret parmağında bir morluk gören sağlık ekipleri kızın zehirlenmiş olacağını söylediler. Polisin yatakta yaptıkları inceleme sonucundan ise iki metreden fazla uzunluğundaki kobra minderin altında kıvrılmış olarak bulundu.Kobrayı öldüren polis memurları o anları saniye saniye kaydettiler...

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