9 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ablasını kafasından vurarak öldürdü

ABD'nin Mississippi eyaletinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşinin kendisini bir video oyun ile ilgili olarak çıkan tartışmanın ardından vurmasıyla hayatını kaybetti.

Pazar günü ablasının oyun kumandasını vermemesi üzerine küçük çocuğun silahı eline aldığı söyleniyor. Çocuğun ablasını arkadan vurduğu ve kurşunun kız çocuğunun beynine isabet ettiği aktarıldı. Silahı nasıl ele geçirdiği ise bilinmiyor. Annenin o sırada başka bir odada diğer çocuklarına yemek yedirdiği ifade edildi. 9 yaşındaki çocuğun nasıl bir ceza alacağı da belirsiz.

Yerel basın kuruluşlarına konuşan Şerif Cecil Cantrell, "Video oyunlarında ya da televizyonda gördüğünü sanıyorum. Gerçekten yaptığının sonuçlarının ne olacağını bildiğinden çok emin değilim. Buna bir cevap veremem. Bildiğim tek şey bunun bir trajedi olduğu" dedi.

Şerif ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söykerken polis de silahın nasıl elde edildiğini soruşturuyor.

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  • Güncel 20 Mart 2018 08:18
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