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9 Temmuz On Numara sonuçları

9 Temmuz On Numara sonuçları

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. 831. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 21:42 - Güncelleme: 09-07-2018 21:42

On Numara'nın 9 Temmuz tarihli 831. Çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 9 Temmuz 2018 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

9 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 831. hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen iki kişi, 154 bin 134 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 831. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 14 – 21 -23 - 25 – 31 – 32 – 37 – 38 - 43 – 44 – 46 -  52 - 53 – 61 – 62 – 69 - 71 -  73 – 75 –  76 - 80

ON NUMARA NEDİR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

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