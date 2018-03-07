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9 şehit verilen Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı

9 şehit verilen Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Keltepe'de 9 şehit verilen çatışmada gazi olan Üstçavuş Uğur Günaydın Şehit Abdullah Koç'un "Jetler tepeyi vursun, gerekirse biz şehit olalım" dediği konuşmayı anlattı.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 23:25 - Güncelleme: 07-03-2018 00:31

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda 9 askerin şehit olduğu çatışmada yaralandıktan sonra memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, çatışma sırasında Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' sözlerini söylediği telsiz konuşmasını anlattı.

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, geçen 1 Mart'ta Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. Çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24) de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 9'a yükseldi.

YARALI ASTSUBAYA ZİYARET

Çatışmada yaralanan 12 askerden Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavisinin ardından memleketi Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'ndeki babaevine geldi. Uğur Günaydın'ı, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti. Çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, çatışmadan hemen önce yaptığı telsiz konuşmasını anlatan Günaydın, şunları söyledi:

"JETLER TEPEYİ VURSUN, BİZ ŞEHİT OLALIM YETERKİ HAİNLER GEBERSİN"

"Telsiz bende olduğu için her şeyi duyabiliyordum. Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Biz burada emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' dedi. O öyle deyince zaten çok duygulandık. Daha da çok hırs geldi, daha da çok saldırma hırsı geldi. Tanklarımız, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu" dedi.

Afrin'den son dakika! Şehitlerimizin isimleriAfrin'den son dakika! Şehitlerimizin isimleriAfrin'den son dakika! Şehitlerimizin isimleriAfrin'den son dakika! Şehitlerimizin isimleriHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 07 Mart 2018 00:46 ÖSO TSK’nın emir-komuta zincirine mi bağlıdır? Eğer böyleyse ÖSO’ya emretme yetkisi hangi komutanlıktadır?

    CEVAP YAZ 1 12
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