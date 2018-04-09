9 Nisan On Numara çekilişi sonuçları

On Numara çekilişi sonuçları için büyük heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her hafta düzenlediği On Numara çekilişi bu akşam 818. kez gerçekleştirildi.



On Numara'da geçen hafta 10 bilen İstanbul Pendik'ten bir kişi 341 bin 722 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara'nın bu haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde...

ON NUMARA SONUÇLARI - 9 NİSAN: 6 - 8 - 10 - 14 - 17 - 18 - 30 - 31 - 32 - 42 - 50 - 51 - 52 - 53 - 59 - 60 - 65 - 67 - 72 - 73 - 76 - 79

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara çekilişi için bu hafta da nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 talihlinin 89 bin 856'şar lira ikramiye kazandığı On Numara'da bu haftanın sonuçları da merakla bekleniyor.

On Numara çekilişleri, düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. En geç saat 21:45'te vatandaşlar MPİ internet sitesinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilirler.

Ayrıca On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret edebilir ve çekilişleri izleyebilir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI : 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 21 - 22 - 25 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 44 - 46 - 48 - 57 - 66 - 67 - 75