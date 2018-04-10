9 Nisan 2018 reyting sonuçları Yasak Elma sürprizi Söz ve Çukur ne yaptı

9 Nisan 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 9 Nisan 2018 Pazartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Fox TV'de Yasak Elma sürpriz yaptı. Star TV Söz ve Show TV Çukur reytinglerde ne yaptı? İşte 9 Nisan 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları.

9 Nisan 2018 reyting sonuçları Yasak Elma sürprizi Söz ve Çukur ne yaptı

Pazartesi akşamlarının ekseni artık değişti. Show TV'de devleşen Çukur dizisi ile Star TV'nin fenomeni Söz karşı karşıya. Gecede imzası geçen diğer bir yapım ise TV 8'in klasikleşen yarışma programı Survivor. Survivor 2018 üç ayrı şoku peş peşe yaşadı. FOX TV'nin yeni dizisi Yasak Elma gecenin en büyük sürprizine imza attı. Çıkışı sürecek gibi görünüyor. ATV'nin yeni dizisi 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 9 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 9 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...

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9 Nisan 2018 reyting sonuçları Yasak Elma sürprizi Söz ve Çukur ne yaptı

Star TV'nin sevilen dizisi Söz Total'de Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ise AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer aldı. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı? Survivor pazartesi akşımını kurtarabildi mi? Yeni diziiler Yasak Elma ve 8.gün ne yaptı?

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9 Nisan 2018 reyting sonuçları Yasak Elma sürprizi Söz ve Çukur ne yaptı

9 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de Star TV'nin sevilen dizisi Söz 19.51 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 19.14 share ile Çukur, üçüncü sırada ise 14.39 share ile FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yer aldı.

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9 Nisan 2018 reyting sonuçları Yasak Elma sürprizi Söz ve Çukur ne yaptı

AB grubunda Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 23.37 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.98 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 14.95 share ile Söz yer aldı. ABC grubunda ise Çukur 23.44 share ile zirvede yer alırken, Survivor ikinci, Söz ise üçüncü sırada yer aldı.

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