9 Nisan 2018 reyting sonuçları Yasak Elma sürprizi Söz ve Çukur ne yaptı

Pazartesi akşamlarının ekseni artık değişti. Show TV'de devleşen Çukur dizisi ile Star TV'nin fenomeni Söz karşı karşıya. Gecede imzası geçen diğer bir yapım ise TV 8'in klasikleşen yarışma programı Survivor. Survivor 2018 üç ayrı şoku peş peşe yaşadı. FOX TV'nin yeni dizisi Yasak Elma gecenin en büyük sürprizine imza attı. Çıkışı sürecek gibi görünüyor. ATV'nin yeni dizisi 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 9 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 9 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...