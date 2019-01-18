9 köpek saldırdı kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu kafa derisinin üçte ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat Karaman'ın (56) Konya'daki tedavisi sürüyor.

9 köpek saldırdı kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok

Boztepe ilçesi Çevirme Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Sebahat Karaman, 10 Ocak Perşembe günü, liseye giden kızı Fatma Karaman'ı (18), saat 07.00 sıralarında evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde okul servisine bindirdi. Ardından evine dönmek üzereyken 9 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyup yardıma koşan komşusu sayesinde köpeklerin elinden kurtulan ve kanlar içinde kalan Karaman, çağrılan ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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9 köpek saldırdı kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok

KOMŞUM OLMASA ORADA ÖLEBİLİRDİM: Saldırıda kafa derisinin üçte ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat Karaman'ın, plastik cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden Karaman, yaşadığı saldırı anını anlattı. Karaman, şöyle konuştu:

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9 köpek saldırdı kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok

''Ben, kızımı okul servisine bindirmek üzere evden çıktım. Kızımı servise bindirdikten sonra eve dönerken, köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler bir anda üzerime atıldı. Elbiselerimi dahi yırttılar. Bana yardıma gelen komşum olmasaydı, orada ölmüş olabilirdim. Ambulansla beni hastaneye götürdüler. Köpek sahipleri köpekleriyle ilgilenmiyor. Orada başka birine de saldırıp öldürebilirlerdi. Yanımda kızım da olabilirdi. Köpekler vücudumda kan bırakmamış.''

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9 köpek saldırdı kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok

Kendisine saldıran köpeklerden bazılarının sahibini tanıdığını belirten Karaman, köpeklerin sahibini daha önce da uyardığını ve uyarılara aldırış etmediğini ileri sürdü.

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