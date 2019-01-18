9 köpek saldırdı kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok

''Ben, kızımı okul servisine bindirmek üzere evden çıktım. Kızımı servise bindirdikten sonra eve dönerken, köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler bir anda üzerime atıldı. Elbiselerimi dahi yırttılar. Bana yardıma gelen komşum olmasaydı, orada ölmüş olabilirdim. Ambulansla beni hastaneye götürdüler. Köpek sahipleri köpekleriyle ilgilenmiyor. Orada başka birine de saldırıp öldürebilirlerdi. Yanımda kızım da olabilirdi. Köpekler vücudumda kan bırakmamış.''