9 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu

Yapılan yeni bir araştırma, Mezolitik Çağ'da kadınların nasıl göründüğüne dair yeni bulguları ortaya çıkardı... İnsanoğlunun bundan 9 bin yıl önce nasıl göründüğü sorusunun yanıtını arayan bilim insanları oldukça ilgi çekici sonuçlara ulaştı. Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ (MÖ 7 bin yılı) insanın, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüze kıyasla daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı. İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından tabirici caizse yeniden dizayn etti. İncelenen kafatası Yunanistan'da bulunan Theopetra mağarasında keşfedildi.