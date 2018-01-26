9 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu

9 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu

Yapılan yeni bir araştırma, Mezolitik Çağ'da kadınların nasıl göründüğüne dair yeni bulguları ortaya çıkardı... İnsanoğlunun bundan 9 bin yıl önce nasıl göründüğü sorusunun yanıtını arayan bilim insanları oldukça ilgi çekici sonuçlara ulaştı. Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ (MÖ 7 bin yılı) insanın, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüze kıyasla daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı. İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından tabirici caizse yeniden dizayn etti. İncelenen kafatası Yunanistan'da bulunan Theopetra mağarasında keşfedildi.

113
9 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu

Eldeki bulgulara göre, 9 bin yıllık kalıntıların taranması sonrası 3D yazıcı yardımı ile yüze kavuşan Dawn'ın 15-18 yaşları arasında hayatını kaybettiği düşünülüyor. Nilsson'a göre, insanoğlunun yüzündeki bazı öğeler zaman içinde yumuşadı, bazıları ise git gide yok olmaya yüz tuttu.

213
9 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu

Yapılan yeni bir araştırma, Mezolitik Çağ'da kadınların nasıl göründüğüne dair yeni bulguları ortaya çıkardı... İnsanoğlunun bundan 9 bin yıl önce nasıl göründüğü sorusunun yanıtını arayan bilim insanları oldukça ilgi çekici sonuçlara ulaştı. Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ (MÖ 7 bin yılı) insanın, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüze kıyasla daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı. İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından tabirici caizse yeniden dizayn etti. İncelenen kafatası Yunanistan'da bulunan Theopetra mağarasında keşfedildi.

313
9 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu

Eldeki bulgulara göre, 9 bin yıllık kalıntıların taranması sonrası 3D yazıcı yardımı ile yüze kavuşan Dawn'ın 15-18 yaşları arasında hayatını kaybettiği düşünülüyor. Nilsson'a göre, insanoğlunun yüzündeki bazı öğeler zaman içinde yumuşadı, bazıları ise git gide yok olmaya yüz tuttu.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat