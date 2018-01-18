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9 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü

9 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü

Mersin'de, psikolojik tedavi gören anne, 9 aylık bebeğini bıçakla boğazını keserek öldürdü. İntihara kalkışan anneyi komşuları kurtardı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 23:17 - Güncelleme: 18-01-2018 00:17

MERSİN'in Mut ilçesinde psikolojik tedavi gören anne, 9 aylık kızını bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, olay Mut ilçesi Yalnızcabağ Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'nde ikametgah eden Ayşe T. (38), Yalnızcabağ Mahallesi'nde ikamet eden babasının evinde 9 aylık kızı Firdevs'i boğazını keserek öldürdü.

İNTİHARA KALKIŞAN ANNEYİ KOMŞULARI KURTARDU

Ayşe T., daha sonra kendi boğazını bıçakla keserek intihara kalkıştı.

Komşularının fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini 

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Yaralı olarak Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Ayşe T.'nin 4 çocuk annesi olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

 Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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