9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı

BURSA'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra savrularak park halindeki 7 araca daha çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Osmangazi istikametine doğru giden 33 yaşındaki Hüseyin Demir idaresindeki 16 STM 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hakan Akova yönetimindeki 16 RM 1923 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Demir'in aracı, yol kenarındaki park halinde bulunan 7 araca daha çarptı. Kazada, Demir'in aracında bulunan 39 yaşındaki Aytaç Öner ve Hakan Akova hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EMNİYET KEMERİ TAKTIĞIMIZ İÇİN BİR ŞEY OLMADI

Kaza nedeniyle boynunda incinme olduğunu ifade eden Hakan Akova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüseyin Demir idaresindeki aracın kendisini geçmeye çalışırken arkadan çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle savrulduğunu belirten Akova, Sol taraftaki metro istasyonunun duvarına çarptıktan sonra durabildim. Bu sıradan diğer aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu birçok araçta hasar oluştu. Aracımda çocuklarım ve eşim vardı. Emniyet kemeri taktığımız için çok şükür bir sıkıntı olmadı. Burunları dahi kanamadı. Sadece bende çarpmanın etkisiyle boynumda bir zedelenme oldu, incindi. Benim hızım düşüktü. diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Demir'in yönetimindeki araç önce Akova idaresindeki otomobile daha sonra da park halindeki diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada kaldırımda bulunan vatandaşlar korku ile etrafa kaçışıyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.