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9 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı

9 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişi bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 9 Ağustos Süper Loto sonuçları

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 00:02 - Güncelleme: 10-08-2018 00:02

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarının bu haftaki kazanan numaraları açıklandı. İşte Süper Loto'da bu haftanın şanslı numaraları.

13, 21, 28, 47, 49, 54  

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 00:36 hile hurda hep aynı ilçeler. bu ülkenin haramı da hile

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