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890 bin doların sahibi ortalıkta yok Para şirkete devredilecek

890 bin doların sahibi ortalıkta yok Para şirkete devredilecek

İSRAİL'de 5 Mayıs’ta gerçekleştirelen piyango çekilişinde 890 bin dolarlık (3,3 milyon şekel) büyük ikramiye tek kupona isabet etti. Ancak talihli yarın da ortaya çıkmazsa parasını alamayacak.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:22 - Güncelleme: 05-11-2018 09:22

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Milli Piyangosu (Mifal Hapayis) tarafından oynatılan bir şans oyununun 5 Mayıs'taki çekilişinde 890 bin dolarlık (3,3 milyon şekel) büyük ikramiye tek kupona isabet etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen şanslı kuponun sahibi ikramiyesini  almak için şirkete başvurmadı.

BULMAK İÇİN İLANLAR ASILDI
Bunun üzerine Mifal Hapayis, talihli kişiyi bulmak için ülkenin bazı  bölgelerine ilanlar astı ancak bu girişim de ikramiyenin kazananını ortaya  çıkarmak için yeterli olmadı.İkramiyenin talihlisi yarın da ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ödül,  İsrail Milli Piyangosuna kalacak.

SÜRE 6 AY
Şirket yasaları gereği talihli, büyük ikramiyesini altı ay içerisinde  almak zorunda ve bu süre yarın sona erecek. İkramiye kazanan kişilerin genelde üç ila dört ay arasında ortaya  çıktığını belirten şirket yetkilileri, büyük ödülün sahibinin yarın da ortaya  çıkmaması durumunda paranın şirkette kalacağını ve toplumsal projelerin  finansmanında kullanılacağını ifade etti.

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